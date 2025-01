Stand: 16.01.2025 16:52 Uhr Husum: Sturm beschädigt Badesteg in Schobüll

Auch in Schobüll hat der jüngste Sturm deutliche Spuren hinterlassen. Der Badesteg in der Region wurde erheblich beschädigt. Wie die Stadt Husum (Kreis Nordfriesland) mitteilt, sind die Pfähle der Badeplattform an zwei Stellen zerstört worden, sodass diese derzeit nicht mehr genutzt werden kann. Momentan wird mit der Bergung von losen, beschädigten und abgetriebenen Bauteilen begonnen. Die Stadt prüft derzeit die Höhe der Reparaturkosten. Eine Instandsetzung des Stegs wird frühestens nach Abschluss der Sturmflutsaison erfolgen können.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland