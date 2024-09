Stand: 10.09.2024 12:48 Uhr Husum: Offenbar Anschlag auf Grünen-Geschäftsstelle

In Husum (Kreis Nordfriesland) haben unbekannte Täter offenbar einen Anschlag auf die Kreisgeschäftsstelle der Grünen verübt. Nach Polizeiangaben klafft in der Fensterscheibe des Büros ein Loch. Entdeckt wurde es schon am 1. September. Laut Polizei ist noch unklar, was genau geschehen ist. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Ein Gutachten soll bis Ende der Woche klären, ob möglicherwiese mit einer Zwille auf die Scheibe geschossen wurde. Ein Projektil haben die Beamten in der Grünen-Geschäftsstelle nicht gefunden. Deshalb scheidet eine Schusswaffe als Tatwerkzeug wohl aus.

Anschläge auf Parteibüros sind keine Seltenheit

Im Oktober vergangen Jahres hatte eine Gruppe aus dem Antifa-Spektrum sich laut Polizei zu Farbattacken auf Büros von SPD, Grünen und FDP in Kiel bekannt. Im April dieses Jahres hatten Unbekannte in Neumünster zwei Fensterscheiben des Grünen-Parteibüros mit Steinen eingeworfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland