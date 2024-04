Stand: 14.04.2024 16:47 Uhr Angriff auf Parteibüro der Grünen in Neumünster

In Neumünster hat es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend einen Angriff auf das Parteibüro der Grünen gegeben. Das hat die Polizei am Sonntag bestätigt. Demnach haben Unbekannte zwei Fensterscheiben des Büros in der Straße Fürsthof mit Steinen eingeworfen. In der Angelegenheit ermittelt nun der Staatsschutz - das ist laut Polizei-Leitstelle üblich, wenn es um politische Einrichtungen geht.

