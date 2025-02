Stand: 10.02.2025 10:09 Uhr Husum: Fachmesse "Nordgastro" am Montag und Dienstag

In Husum (Kreis Nordfriesland) erwartet die Messegesellschaft am Montag und Dienstag (10. und 11.2.) mehr als 5.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher zur "Nordgastro". Ein Trend bei der Gastronomie-Fachmesse seien unter anderem Getränke mit reduziertem Alkoholgehalt, sagt Messe-Sprecherin Doris Rasch. Nachhaltigkeit sei auch immer wieder ein Trend. "Bei den technischen Geräten ist zu sehen, dass da die Digitalisierung immer ausgefeilter einzieht", so Rasch.

