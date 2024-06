Stand: 14.06.2024 16:21 Uhr Hungerstreik: Mann ist nicht mehr in Abschiebehaft Glückstadt

Der Mann, der in der Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt (Kreis Steinburg) mit einem Hungerstreik gegen seine Abschiebung protestiert hatte, soll am Donnerstag in sein Heimatland ausgeflogen worden sein. Das teilte eine Sprecherin der Kampagne "Kein Abschiebegefängnis in Glückstadt und anderswo" mit. Demnach wurde der Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus seiner Zelle gebracht und über Frankfurt nach Istanbul geflogen. Der Sprecherin zufolge hat sie ihn dort telefonisch erreicht. Das für Abschiebungen zuständige Sozialministerium verwies auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein lediglich darauf, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes grundsätzlich keine Angaben zu Einzelfällen zu machen. Orhan Y. hatte seit dem 3. Juni mit dem Hungerstreik gegen seine Abschiebung in die Türkei protestiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.06.2024 | 16:30 Uhr