Holstenköste in Neumünster: Positive Bilanz

Die Stadt Neumünster und die Polizei sind mit der diesjährigen Holstenköste zufrieden. Insgesamt kamen nach offiziellen Angaben zwischen Donnerstag und Sonntag mehr als 165.000 Besucherinnen und Besucher zum Volksfest.

Laut Polizei verlief alles überwiegend friedlich. Die Beamten nahmen nach Angaben eines Sprechers insgesamt 25 Anzeigen auf, zwölf davon am Sonnabend. Hauptsächlich ging es um kleinere Diebstähle, Körperverletzungen und Verstöße gegen die 0,5-Promille-Grenze am Steuer. Am Freitagabend musste die Polizei wegen Körperverletzung ermitteln. Zudem stellten die Beamten zwei Anzeigen wegen des Rufens rechtsradikaler Parolen. Etwa 15 Platzverweise wurden ausgesprochen, zwei Menschen nahmen die Beamten in Gewahrsam.

