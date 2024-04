Stand: 21.04.2024 16:37 Uhr Hoher Schaden bei Brand auf Bauernhof in Stoltebüll

Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Stoltebüll (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Sonntag ein hoher Sachschaden entstanden. Gebrannt hat es laut Feuerwehr in einer großen Halle, in der unter anderem ein Radlader, Stroh, aber auch Rinder untergebracht waren. Die Tiere seien aber noch vor Beginn der Löscharbeiten herausgetrieben worden, hieß es. Nach Aussage eines Feuerwehrsprechers hatte ein Mitarbeiter des Betriebs den Brand am Sonntagmorgen bemerkt. Das Feuer sei nach bisherigen Erkenntnissen von dem Radlader ausgegangen. Der Schaden wird auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.04.2024 | 17:00 Uhr