Hochwasserschutz in Lauenburg: Keine Fortschritte in Sicht

Für die Altstadt von Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein geschlossener Hochwasserschutz weiterhin nicht in Sicht. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf die Anfrage des Reinbeker SPD-Abgeordneten Martin Habersaat hervor. Demnach verfügt das sogenannte "Flächendenkmal" der Altstadt weder über eine genehmigte noch über eine planfestgestellte Hochwasserschutzanlage. Im Falle eines Hochwassers müsse die Altstadt mit Sandsäcken oder anderen mobilen Einrichtungen geschützt werden, heißt es in dem Schreiben. Habersaat bezeichnete die Antwort als ernüchternd und fordert die Landesregierung auf, Verantwortung für den Flutschutz in Lauenburg zu übernehmen.

