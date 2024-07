Stand: 19.07.2024 09:32 Uhr Heider Marktplatz am Wochenende komplett gesperrt

Am Wochenende bleibt der Marktplatz in Heide (Kreis Dithmarschen) aufgrund einer Veranstaltung komplett gesperrt. Bereits seit Dienstag stand nur die Hälfte des Platzes als Parkmöglichkeit zur Verfügung. Der Grund: Freitag und Samstag wird dort der große 80er und 90er Schlagermarathon veranstaltet. Wegen der anschließenden Abbauarbeiten auf der Veranstaltungsfläche wird der Marktplatz bis mindestens Montag für Autofahrer gesperrt bleiben. Wer in dieser Zeit mit dem Auto nach Heide fährt, muss auf andere Parkplätze im Stadtgebiet ausweichen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen