Stand: 17.07.2024 09:12 Uhr Heftiges Unwetter sorgt für zahlreiche Einsätze in Ostholstein

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter hat am Dienstagabend für zahlreiche Einsätze in Ostholstein gesorgt. In Neustadt musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben 14 Mal ausrücken. Mehrere Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet, und Bäume stürzten um. Verletzt wurde niemand. Auch auf Fehmarn kam viel Regen herunter. Bilder von einem Campingplatz im Inselsüden zeigen, wie die Menschen knöcheltief im Wasser standen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.07.2024 | 08:30 Uhr