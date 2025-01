Stand: 16.01.2025 09:37 Uhr Handyverstöße und Drogenkonsum: Verkehrskontrollen in Lübeck

Bei mehreren Verkehrskontrollen in Lübeck-Moisling und in der Innenstadt hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. In den meisten Fällen nutzten Autofahrerinnen und Autofahrer am Steuer das Handy. Dazu waren nach Angaben eines Polizeisprechers einige Autofahrer nicht angeschnallt. Bei einem Mann besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Ihm drohen mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.

