Stand: 08.11.2024 09:55 Uhr Hafenputz in der Flensburger Förde für Meeresmüll-Beseitigung

In der Flensburger Förde findet am Sonnabend erneut eine Taucher-Reinigungsaktion entlang der Hafenspitze bis zum Kanalschuppen statt. Die Aktion, organisiert vom Verein Mission Förde, zielt darauf ab, Meeresmüll aus der Förde zu entfernen und das Wasser von schädlichen Stoffen zu befreien. Der Verein will mit dem sogenannten Hafenputz zudem Bewusstsein für den Meeresschutz schaffen und interessierte Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg