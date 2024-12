Stand: 18.12.2024 16:41 Uhr Gutes Wetter für Bernsteinsucher an der Lübecker Bucht

Das stürmische Herbstwetter der vergangenen Tage hat die Chancen auf Bernsteinfunde an der Lübecker Bucht deutlich erhöht. Durch die starke Wasserbewegung und die passende Windrichtung wurden fossile Harzbrocken, die 40 bis 50 Millionen Jahre alt sind, an den Strand gespült. „Im Moment sind die Chancen ganz gut, weil weniger Touristen vor Ort sind und suchen“, erklärt Vollrath Wiese vom Haus der Natur in Cismar. Am besten lassen sich die leuchtenden Steine bei Dunkelheit mit einer UV-Lampe finden. Beim Bernsteinsuchen ist jedoch Vorsicht geboten: Bernstein kann optisch Phosphorteilchen aus alter Weltkriegsmunition ähneln. Diese können gefährlich sein, da sie sich leicht entzünden. Im Zweifel sollten Funde immer von Fachleuten geprüft werden.

Lübeck