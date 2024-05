Stand: 06.05.2024 11:11 Uhr Guerino Capretti ist neuer Cheftrainer des VfB Lübeck

Guerino Capretti heißt der neue Cheftrainer des VfB Lübeck. Das gab der Verein Sonntag bekannt. Nach dem Abstieg in die Regionalliga soll der 42-jährige Deutsch-Italiener den VfB offensiv wieder voranbringen. In den letzten beiden Spielzeiten stand Capretti, der ausgebildeter Sport-, Mathe- und Religionslehrer ist, beim Zweitligisten Dynamo Dresden und beim Drittligisten FC Ingolstadt unter Vertrag. Am Wochenende unterschrieb er als neuer VfB-Cheftrainer für zwei Jahre an der Lohmühle.

