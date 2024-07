Stand: 15.07.2024 14:45 Uhr Marne: Grundschullehrerin für ihr Engagement ausgezeichnet

Die Grundschullehrerin Blanka Hinrichs aus Marne ist am Montag in Kiel beim Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "Alle für EINE Welt für alle" mit dem Regionalpreis ausgezeichnet worden. Den Preis erhält die Lehrerin der Reimer-Bull-Grundschule Marne in der Kategorie "Lehrkräfte-Engagement".

Schulleiterin: "Eigene Begeisterung auf Kinder übertragen."

Zuvor hatte Hinrichs mit ihrer Klasse 2B bereits den ersten Bundespreis in dem Wettbewerb erhalten. Ein Gewinn, der für Schulleiterin Susanne Wischmeyer ohne die Lehrerin nicht möglich gewesen wäre: "Die Schüler haben wirklich etwas ganz besonderes geleistet und wurden dabei von Frau Hinrichs angeleitet, die ihre eigene Begeisterung auf die Kinder übertragen konnte."

Tieferes Bewusstsein für Umweltthemen als Ziel

Mit ihrem Projekt "DU bist deine Zukunft! Der wachsende Tipp, Trick, Taten - Kalender für einen nachhaltigen Schulalltag!" hatte die Klasse einen Kalender zum Thema Müll entworfen. Neben Spielen und Hörspielen bietet er auch Tipps, den eigenen Alltag nachhaltiger zu gestalten. Das Projekt soll als Initialzündung verstanden werden, einen Kulturwandel an der Schule voranzutreiben sowie ein tieferes Bewusstsein für Umweltthemen zu schaffen.

