Grünkohlernte in SH startet: Preise bleiben stabil Stand: 01.11.2024 08:07 Uhr Zum Start der Grünkohlernte liegen die Preise mit drei bis vier Euro auf Vorjahresniveau. Es werden durchschnittliche Qualitäten und Erträge erwartet.

In Schleswig-Holstein beginnt die Grünkohlernte. Die Preise für frischen Kohl in diesem Jahr liegen laut Landwirtschaftskammer bei drei bis vier Euro im Direktvertrieb, also über Hofläden und Wochenmärkte. Das ist ähnlich hoch wie im Vorjahr. Der Kunde im Supermarkt bezahlt dann rund 2,45 Euro für 500 Gramm.

Schwierige Anwachsbedingungen im Mai

Die sogenannte Anwachsphase im Mai verlief laut Landwirtschaftskammer durch die starken Niederschläge nicht optimal. Später seien die Wachstumsbedingungen aber gut gewesen. Die Landwirtschaftskammer rechnet deshalb mit durchschnittlichen Grünkohl-Qualitäten und Erträgen.

In Schleswig-Holstein haben laut Statistikamt Nord im vergangenen Jahr 76 Betriebe Grünkohl auf nicht einmal 50 Hektar angebaut. Knapp 380 Tonnen wurden geerntet. Die Zahlen für dieses Jahr werden erst 2025 vorliegen.

Neue Sorten brauchen keinen Frost

Frischen Grünkohl erkennt man an knackigen Blättern und der frischgrünen bis violetten Farbe. Im Gemüsefach des Kühlschranks hält er sich ein paar Tage. Neu gezüchtete Sorten benötigen mittlerweile nicht einmal mehr Frost vor der Ernte. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft spielen kalte Temperaturen bei neuen Sorten mit feineren Blättern und höherem Zuckergehalt eine untergeordnete Rolle.

