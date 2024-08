Stand: 07.08.2024 09:47 Uhr Grube: Unfall mit Schwerverletztem

Am Dienstagabend sind in Grube im Kreis Ostholstein ein Kleintransporter und ein Auto frontal zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde eine Person im Auto eingeklemmt, so die Rettungsleitstelle. Sie wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein