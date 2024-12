Stand: 11.12.2024 08:45 Uhr Großeinsatz am World-Cargo-Center in Norderstedt

Der Kampfmittelräumdienst ist am Dienstagabend zum World-Cargo-Center in Norderstedt im Kreis Segeberg angerückt. Dort werden alle Waren und Pakete durchleuchtet, die zum Hamburger Flughafen sollen. Nach Angaben der Polizei hatte dort bei einer Kontrolle ein Sensor angeschlagen. Das Gebäude ist daraufhin geräumt worden. Die Einsatzkräfte konnten bei ihrer Suche nichts Verdächtiges finden und gaben am späten Abend Entwarnung. Laut Polizei sind diese Einsätze am Cargo-Center nicht ungewöhnlich und kommen häufiger vor. Das liegt vor allem an den sehr empfindlichen Sensoren, erklärte eine Sprecherin.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.12.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg