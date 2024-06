Stand: 17.06.2024 10:26 Uhr Große Suchaktion in Klempau

In der Gemeinde Klempau im Kreis Herzogtum Lauenburg wurde am Sonntag eine umfangreiche Suchaktion gestartet, nachdem Zeugen Hilferufe einer Frau gehört hatten. Rund 100 Einsatzkräfte waren seit dem Nachmittag im Einsatz, unterstützt von Drohnen und Spürhunden. Trotz intensiver Bemühungen konnte bislang niemand gefunden werden, wie die Leitstelle am Abend mitteilte.

