Stand: 23.07.2024 16:27 Uhr Glücksburg: 1.800 Anmeldungen für Triathlon "Ostseeman"

Am 3. und 4. August starten mit dem "Ostseeman" in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) wieder die Deutschen Meisterschaften im Triathlon. Erstmals geht es in diesem Jahr nicht nur in der Lang-, sondern auch in der Mitteldistanz um den Deutschen Meisterschaftstitel. Insgesamt haben sich laut Veranstalter knapp 1.800 Athletinnen und Athleten für die drei Disziplinen Laufen, Radfahren und Schwimmen angemeldet. Rund um die Deutschen Meisterschaften gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik - und außerdem den "OstseeKids"-Lauf für Kinder.

