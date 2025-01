Stand: 30.01.2025 08:20 Uhr Giftige Bodenfunde in Pinneberg: Messgeräte in Wohnhäusern

Einige Menschen in Pinneberg müssen sich in den kommenden Wochen spezielle Messgeräte in ihre Häuser stellen. Die Stadt will nach eigenen Angaben wissen, ob sich die Bodenbelastung in der Innenstadt auch auf die Luft auswirkt. Bei Bodenproben in Pinneberg-Mitte war im September eine extrem hohe Belastung mit giftigen Kohlenwasserstoffen entdeckt worden. Laut Pinnebergs Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) besteht nach wie vor keine akute Gefährdungssituation für die Menschen - denn es existiert kein Trinkwasserbrunnen in der Nähe.

