Stand: 17.07.2024 07:25 Uhr Gewitter in SH: Viele vollgelaufene Keller in Südholstein

Ein schweres Gewitter hat am Dienstagabend besonders Rettungskräfte im Süden Schleswig-Holsteins beschäftigt. Laut Leitstelle gab es in den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Segeberg viele Einsätze. In Pinneberg, Rellingen, Itzehoe und Kaltenkirchen musste die Feuerwehr Keller leerpumpen. In Quickborn lief eine Tiefgarage voll. In Wahlstedt im Kreis Segeberg schlug der Blitz in ein Haus ein - es enstand kein Feuer, auch verletzt wurde niemand. In Kaltenkirchen spaltete ein Blitz eine 20 Meter hohe Birke in der Weberstraße.

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.07.2024 | 07:00 Uhr