Getreidesilo-Brand in Wesselburen: Feuerwehr erwägt Inneneinsatz Stand: 30.08.2023 09:00 Uhr Seit der Nacht zu Dienstag brennt in Wesselburen ein 40 Meter hohes Getreidesilo. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Nun erwägt die Feuerwehr einen Inneneinsatz in dem Turm.

Die Löscharbeiten an dem brennenden Getreidesilo in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) laufen weiter. Durch Kühlwasser konnte die Temperatur im Turm über Nacht laut Feuerwehr von 700 auf 200 Grad abgekühlt werden. Die freiwilligen Helfer hoffen jetzt, in den Turm gehen zu können. Dort wollen sie einen Abfluss für das Getreide schaffen, das in der Trocknungsanlage festhängt und die Flammen immer wieder anfacht. So solle das Getreide dann ins Freie rieseln können, so ein Sprecher. In dem Turm lagern rund 30 Tonnen Getreide.

Einsturzgefahr des Silos scheint gebannt

Eine Einsturzgefahr des Gebäudes, wie sie noch am Dienstag zeitweilig befürchtet wurde, besteht laut Feuerwehr nicht mehr. Es könnten jedoch im Inneren des Silos Decken einstürzen, hieß es. Aktuell sind etwas mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor Ort.

Evakuierung in Wesselburen am Dienstag

Am Dienstagmittag hatten etwa 50 Anwohner ihre Häuser und Wohnungen kurzfristig verlassen müssen, weil Experten befürchteten, dass der Turm einstürzt. Die Feuerwehr zog einen Großteil aus dem direkten Gefahrenbereich ab. Stunden später kam die Entwarnung. Auch die zeitweise gesperrte Bahnstrecke zwischen Heide und Büsum wurde wieder freigegeben.

Auf Fehmarn dauerten Löscharbeiten eine Woche

Verletzt wurde bei dem Brand bislang niemand. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Wie lange die Löscharbeiten an dem Silo noch dauern werden, ist unklar. Bei einem Silobrand auf Fehmarn vor gut einem Jahr hatte es eine Woche gedauert, bis das Feuer vollständig gelöscht war.

