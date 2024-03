Stand: 18.03.2024 16:47 Uhr Gestalten aus Sand in Travemünde

Zum sechsten Mal können in diesem Jahr Götter, Helden und Sagengestalten aus Sand in Lübeck-Travemünde bewundert werden. Am Sonnabend öffnet das Sandskulpturenfestival seine Pforten auf dem 3.500 Quadratmeter großen Gelände des Travemünder Fischereihafens. Ausgestellt werden Herkules, Münchhausen und der Teufel von St. Marien zu Lübeck. 24 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt waren an der Gestaltung beteiligt. Die größten Skulpturen sind bis zu sieben Meter hoch, so die Veranstalter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2024 | 16:30 Uhr