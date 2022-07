Gerste: Schnell ernten, bevor der Regen kommt Stand: 18.07.2022 18:46 Uhr Die Gerste in Südholstein ist schon abgeerntet. Weiter nördlich dauert es dagegen etwas länger, bis das Getreide reif ist. Die Landwirte in der Holsteinischen Schweiz stecken gerade mittendrin im Erntestress.

Bloß kein Regen jetzt! Auf Gut Rixdorf im Kreis Plön wird gerade im Eiltempo auf den Feldern gearbeitet. Zwei Drittel der Gerstenernte sind schon abgeerntet, der Rest folgt nach und nach. Am Dienstagnachmittag wollen sie hier schon durch sein, denn dann könnte eventuell Regen kommen und das würde die reife Gerste nicht mehr verkraften. "Wenn man sich hier jetzt mal so eine Ähre anguckt, sieht man, dass die ganz leicht auseinanderbröselt", erklärt Landwirt Moritz Adamska, während er die Ähre mit den Fingern zerreibt. "Das ist auch schon die Gefahr: Halme knicken um, dann fallen sie runter, wenn es regnet." Der Mähdrescher hätte in diesem Fall keine Chance, die Gerste auf der Erde mit den Messern zu erwischen.

Irgendwas geht meistens schief

Sieben Tonnen Getreide haben auf dem Mähdrescher Platz, dann muss das Fahrzeug zurück zum Hof. Pro Tag schaffen die Arbeiter etwa 500 Tonnen. Wenn alles reibungslos läuft, wäre das ganze Feld in dreieinhalb Tagen fertig. Doch das funktioniere eigentlich nie, sagt Moritz Adamska. Nicht selten gehen Teile an den Erntemaschinen kaputt. Und neben Ersatzteile-Mangel, Wetter und Zeitdruck verschärft auch der Ukraine-Krieg zusätzlich die Situation. Diesel- oder Getreidepreise schwanken teilweise sogar stündlich - nicht einfach für die Landwirte.

Teures Trocknen vermeiden

Zumindest das Wetter soll der Ernte hier in der Gemeinde Lebrade nun aber keinen Strich durch die Rechnung machen. Denn sollte die Gerste nochmal nass werden, muss sie getrocknet werden - das kostet Strom und damit Geld. Bis in die Nacht wird deshalb weitergefahren - so schnell es geht, bevor der Regen kommt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.07.2022 | 19:30 Uhr