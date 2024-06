Stand: 13.06.2024 08:39 Uhr Gefährliche Körperverletzung in Büsum

Die Polizei in Büsum (Kreis Dithmarschen) ermittelt nach einem Zwischenfall im Ortszentrum. Ein Radfahrer ist Dienstagabend einem unangeleinten Hund in der Werftstraße begegnet. Als der Mann die Hundehalterin auf den nicht angeleinten Vierbeiner ansprach, beschimpfte die offenbar angetrunkene Frau den Radfahrer. Dann mischte sich nach Polizeiangaben der wohl ebenfalls alkoholisierte Lebensgefährte der Hundehalterin ein. Nach einem Wortwechsel schlug der Mann mit einem mitgeführten Metallgehstock auf den Radfahrer ein. Er wurde an Schulter und Arm verletzt und musste sich im Westküstenklinikum Heide behandeln lassen. Die herbeigerufene Polizei forderte den Angreifer zum Alkoholtest auf. Er ergab einen Wert von 1,23 Promille. Der Mann wird sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen, so ein Polizeisprecher.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.06.2024 | 08:30 Uhr