Stand: 03.12.2024 09:29 Uhr Erneuter Unfall an Kreuzung vor Freizeitbad in Geesthacht

Am Montagmorgen ist es an der Kreuzung vor dem Freizeitbad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) erneut zu einem Unfall gekommen. Der Polizei zufolge kollidierten zwei Autos frontal miteinander. Ein Autofahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Feuerwehr und Rettungsdienst sicherten die Unfallstelle und versorgten den Verletzten. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es an dieser Kreuzung zwei Unfälle gegeben. Angaben zur Höhe des Schadens liegen noch nicht vor.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.12.2024 | 08:30 Uhr

