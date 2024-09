Stand: 27.09.2024 08:51 Uhr Geesthacht: Schwerer Unfall mit Rollstuhlfahrer

Auf der B5 in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei wollte ein Rollstuhlfahrer gestern Mittag einer Mülltonne auf dem Gehweg ausweichen. Dabei kam er auf die Bordsteinkante und kippte auf die Bundesstraße. Ein Auto erfasste den 77-Jährigen daraufhin. Der Rollstuhlfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Der Mann in dem Pkw erlitt einen Schock. Die B5 war für Stunden gesperrt.

