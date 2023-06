Geesthacht: Längste mobile Carrerabahn Europas aufgebaut Stand: 27.06.2023 20:25 Uhr Auf einer Strecke von insgesamt einem Kilometer und versehen mit zahlreichen Hindernissen ist in Geesthacht die längste Carrera-Bahn Europas entstanden. Die Organisatoren sammelten Spenden für den guten Zweck.

In einer Sporthalle in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben zwölf Freunde die längste mobile Carrera-Bahn Europas aufgebaut. Fast zwei Tage lang hatte Organisator André Krause mit Helferinnen und Helfern aus dem Jugendzentrum an der 1.000 Meter langen Strecke gearbeitet. Die 2.900 Schienen haben sie gebraucht im Internet bestellt.

Spenden für die Stiftung Kinderherz

Hinter der Idee steckte eine Aktion für den guten Zweck. Zwar kostete die Carrera-Bahn, auf der Kinder und Erwachsene auch selbst mit rund 50 Autos fahren konnten, keinen Eintritt. Die Organisatoren sammelten jedoch Spenden für die Stiftung Kinderherz. Krause hat selbst eine Tochter, die mit einem Herzfehler zur Welt kam.

Allein an einem Tag in Geesthacht kamen mehr als 500 Kinder in die Sporthalle - und hatten sichtlich Spaß. "Große Hindernisse sind so ganz schnelle Kurven. Die sind ganz schwierig. Da fällt man auch gerne mal raus", sagte zum Beispiel Lennart Kleen. Nach ein paar Stunden Fahrzeit kam es außerdem immer wieder zu Pannen - denn für so lange Strecken sind Schienen und Boliden eigentlich gar nicht ausgelegt. Auf den Kontakten sammelte sich Staub und Dreck. Deshalb mussten immer wieder Autos repariert werden. Insgesamt war André Krause aber zufrieden. "Das hat sehr gut funktioniert", sagte er. "Ab und an waren mal ein paar Haker drin. Das ist aber halt dem Staub geschuldet."

Schienen und Autos werden an Kinderheime verschenkt

Insgesamt kamen am Ende fast 750 Euro für die Stiftung Kinderherz zusammen. Für die nächste Spendenaktion wollen sich André Krause und seine Freunde etwas Neues einfallen lassen. In dieser Form wird es die die längste Carrera Bahn Europas nicht nochmal geben. Schienen und Autos wollen André Krause und sein Team nach dem Abbau an Kinderheime verschenken.

