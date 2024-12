Stand: 27.12.2024 15:57 Uhr Gedenkprojekt in Husum endet mit Abschlussveranstaltung

Das Gedenkprojekt "13 Wochen" in Husum (Kreis Nordfriesland) endet am Sonnabend mit einer Abschlussveranstaltung. Seit September haben jeden Sonnabend Menschen den Weg vom ehemaligen Konzentrationslager zur Kleikuhle am Husumer Hafen zurückgelegt. Ziel war es, ein Zeichen gegen Geschichtsvergessenheit zu setzen. Die Veranstaltung wird um 15 Uhr an der Kleikuhle stattfinden, mit einer Rede von Landrat Florian Lorenzen (CDU). Insgesamt beteiligten sich mehr als 1.300 Menschen an der Aktion, die vom Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing organisiert wurde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland