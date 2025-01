Stand: 17.01.2025 10:10 Uhr Geburtenzahlen am UKSH auf Rekordniveau

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gehört 2024 zu den drei geburtenstärksten Kliniken Deutschlands. Mit 4.577 Geburten in Kiel und 4.676 in Lübeck erzielte das UKSH Rekordzahlen - und damit die meisten Geburten im Norden. Ein Grund dafür ist unter anderem der Umzug des Kreißsaals des Marienkrankenhauses auf den UKSH-Campus und die Schließung von anderen Geburtenstationen in Schleswig-Holstein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kiel