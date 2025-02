Stand: 14.02.2025 16:00 Uhr Gaststätten-Kontrollen in Kiel: Schusswaffe und Drogen gefunden

Die Polizei hat in der vergangenen Woche gemeinsam mit der Stadt Kiel Gaststätten in den Stadtteilen Gaarden und Ellerbek durchsucht. Laut Polizei fanden die Einsatzkräfte in einem Lokal in Ellerbek eine scharfe Schusswaffe, Munition und Kokain. Anschließend durchsuchten sie auch die Wohnung des 30-jährigen Gaststättenbetreibers. Dort fanden die Beamten weitere Munition, Marihuana und zwei illegale Glücksspielautomaten. Auf den Mann kommt nach Polizeiangaben ein Strafverfahren unter anderem wegen Drogenbesitzes und illegalen Waffenbesitzes zu.

