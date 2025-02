Stand: 11.02.2025 16:06 Uhr Gastro-Messe in Husum geht zu Ende

Am Dienstag geht in Husum (Kreis Nordfriesland) die Messe "Nordgastro" zu Ende. Am ersten Messetag am Montag zählten die Verantwortlichen rund 2.700 Fachbesucherinnen und -besucher - laut Messeangaben ein Anstieg von zehn Prozent. Auch sonst sei das Interesse an der Husumer Messe für Gastronomie und Hotellerie gestiegen, sagt Messesprecher Ulrich Willeke: "Ich denke nach den wirtschaftlichen Herausforderungen in der Branche herrscht durchaus auch wieder Optimismus."

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland