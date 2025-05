Stand: 19.05.2025 06:05 Uhr Neues Stellwerk: Bauarbeiten zwischen Sylter Damm und Klanxbüll

Die Deutsche Bahn hat mit dem dritten Bauabschniitt des Elektronischen Stellwerks in Niebüll (Kreis Nordfriesland) begonnen. In dem Bereich zwischen Sylter Damm und Klanxbüll (beide Kreis Nordfriesland) müssen Anwohnerinnen und Anwohner laut Bahn mit nächtlichem Baulärm rechnen. Grund sind Kabeltiefbau- und sogenannte Rammarbeiten. "Um den Bahnbetrieb tagsüber nicht zu stören, werden die Bauarbeiten ausschließlich in der Nacht durchgeführt", teilt die Deutsche Bahn mit. Vereinzelt müssten Bahnübergänge gesperrt werden, um die Sicherheit im Baubereich zu gewährleisten. Die Bauarbeiten sollen zunächst bis Ende Mai andauern und dann von August bis November fortgesetzt werden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Bahnverkehr Sylt