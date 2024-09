Stand: 09.09.2024 08:58 Uhr Gasaustritt in Heide - keine Verletzten

In Heide (Kreis Dithmarschen) musste die Feuerwehr am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr zu einem Einsatz ausrücken. In der Turmstraße war ein Feuer im Keller eines Gebäudes gemeldet worden. Dort angekommen, stellten die Einsatzkräfte laut Polizei jedoch einen Gasaustritt fest, der wohl zu einer Rauchentwicklung geführt hatte. Eine Stunde später war der Einsatz beendet. Verletzte gab es nicht.

