Gartenarbeit im Frühling: Wohin mit dem Grünabfall? Stand: 04.04.2025 18:30 Uhr Es ist Frühling in Schleswig-Holstein und da kümmern sich viele wieder um den Garten. Nur wohin mit den Gartenabfällen? Wir geben einen Überblick, wie und wo Sie Ihren Grünschnitt am besten entsorgen.

Rasenschnitt, Unkraut, Wurzeln, Laub, oder Baum- und Strauchschnitt: Im eigenen Garten fallen gerade zur Frühlingszeit immer wieder größere Mengen an Grünabfällen an - das alles zu entsorgen, kann zur Herausforderung werden. Die Abfallunternehmen im Land bitten darum, Gartenabfälle nicht in die Tonnen oder Behälter für Restabfälle zu werfen. Gartenabfälle gehören stattdessen in die Biotonne, auf den heimischen Kompost oder auf die Grünabfallsammelplätze.

Biotonne oder Bioabfallsack?

Wenn man richtig entsorgt und den Abfall ordentlich trennt, ist das gut für die Umwelt. Gerade Gartenabfälle können so hochwertig zu Humus verwertet werden, der wiederum die Bodenqualität verbessert. Wenn die Bio-Tonne überfüllt ist, holt sie allerdings keine Müllabfuhr mehr ab. Die Abfallbetriebe im Land raten daher dazu, überschüssige Gartenabfälle an einem geschützten Ort zu lagern und immer etwas in die Tonne zu füllen, wenn dort wieder Platz ist.

Wenn es gar nicht mehr geht, die Biotonne nicht mehr ausreicht und man nicht mehr auf die nächste Abfuhr warten kann, ist ein amtlicher Bioabfallsack vielleicht die Lösung. Der Sack aus dreilagigem Kraftpapier kann bei der nächsten Abfuhr einfach neben die Biotonne gestellt werden. Bioabfallsäcke erhält man unter anderem bei den Entsorgungsbetrieben, bei Wertstoffhöfen oder in Supermärkten, Drogerien oder Tankstellen. Das Füllgewicht des Sacks sollte 15 Kilogramm nicht überschreiten. Laut Abfallbetrieben gehören in den Sack keine Steine, Erde oder Blumentöpfe hinein, da der Sack und sein Inhalt in den meisten Fällen kompostiert wird.

Kompost gegen Spende in Südholstein

Bei der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) wird als kleiner Anreiz zum Gärtnern am 6. April 2025 Kompost gegen eine Spende abgegeben. Die beim "Komposttag" im Leineweberring in Elmenhorst/Lanken (Kreis Herzogtum Lauenburg) gesammelten Spenden sind laut der AWSH für die Klaus-Groth-Schule in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sowie die Schule im Steinautal in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bestimmt. Ähnliche Aktionen gab es in den vergangenen Jahren unter anderem in Ostholstein, Neumünster, im Kreis Rendsburg-Eckernförde oder in Südholstein im Kreis Stormarn.

Grünabfallsammelplätze, Recyclinghöfe oder selbst kompostieren

Die Kreise und kreisfreien Städte sind für die Entsorgung von Gartenabfällen aus privaten Haushalten zuständig. Wenn der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger keine Biotonne anbietet, kann der Grünschnitt zu Grünabfallsammelplätzen gebracht werden. Alternativ kann man den Abfall auch bei Recyclinghöfen oder Containerdiensten abgeben. Das Land weist darauf hin, dass teilweise auch die Nutzung einer Biotonne von privaten Anbietern möglich sei, die Grünabfall gewerblich oder gemeinnützig sammeln.

Auch die Grünabfälle im eigenen Garten selbst zu kompostieren, ist möglich. Wenn man nachweisen kann, dass man selbst kompostiert, kann man im Einzelfall auch von der sogenannten Anschlusspflicht an die Biotonne befreit werden. Genau wie bei der Abfallentsorgung insgesamt, gibt es auch für die Entsorgung von Gartenabfällen durch die Landkreise und kreisfreien Städte keine landesweit einheitliche Gebührenregelung.

Bis Juni: Grünabfall-Sammelaktion in Kiel

In Kiel sammeln die Abfallwirtschaftsbetriebe (ABK) im Frühjahr und Herbst den Grünabfall direkt in den Stadtteilen. Bis zum 7. Juni sind die Mitarbeitenden mit drei Abfallfahrzeugen unterwegs und halten jeden Sonnabend von 8 bis 12 Uhr in jeweils drei Stadtteilen. Die genauen Termine und eine Übersicht, welche Stadtteile an welchem Tag angefahren werden, ist auf der Website der ABK zu finden. Es werden ausschließlich Grüngut und Gartenabfälle angenommen. Die Abgabe von Gartenabfall bis zu einer Menge von maximal einem Kubikmeter ist laut ABK demnach kostenlos. Davon ausgenommen sind Baumstubben und Dickholz mit einem Durchmesser von mehr als 20 Zentimetern. Bis zu einem Kubikmeter Grünschnitt kann an den Aktionssonnabenden auch im Wertstoffzentrum Kiel-Wellsee kostenfrei abgegeben werden.

Auch Gartenbesitzer in Lübeck können im Frühling und Herbst eine sogenannte Baum- und Strauchabfuhr beantragen. Für dieses Jahr ist die Möglichkeit im Frühjahr schon abgelaufen - dort konnten Abholtermine für Grünabfall nur bis zum 7. März gebucht werden, die bis zum 21. März von den Entsorgungsbetrieben Lübeck kostenlos abgeholt wurden. Erst ab Mitte Oktober kann man sich wieder für eine Herbst-Abholung vom 3. bis 14. November anmelden. Die Termine und Anmeldedaten dazu finden sich auf der Website der Entsorgungsbetriebe Lübeck. Die Abholung ist laut Entsorgungsbetriebe auf eine Menge von bis zu drei Kubikmetern je Abholzeitraum beschränkt und gilt nur für Baum- und Strauchschnitt, nicht für andere Gartenabfälle.

Lübeck: Kostenlose Abgabe von Strauchschnitt auf Wertstoffhöfen

Seit dem vergangenen Jahr können Lübeckerinnen und Lübecker reinen Baum- und Strauchschnitt bis zu einer Menge von drei Kubikmetern zudem kostenlos auf den drei Wertstoffhöfen Mitte, Herrenwyk und Niemark entsorgen. Diese Regelung gilt nur für Grundstücke, die an die öffentliche Abfallentsorgung der Hansestadt Lübeck angeschlossen sind, so die Entsorgungsbetriebe Lübeck. Wer mehr als drei Kubikmeter Grünabfall hat, kann diesen beim Biomassewerk in der Raabrede kostenpflichtig abgeben. Gewerbliche Anlieferungen an Baum- und Strauchschnitt sind weiterhin kostenpflichtig, genauso wie die Entsorgung von Laub, Vertikutierresten und Rasenschnitt.

Auf der Webseite des Landes Schleswig-Holstein gibt es eine Übersicht darüber, welcher Wertstoffhof und Anbieter für welchen Ort zuständig ist, sodass Grünabfälle entsorgt werden können.

