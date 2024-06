Stand: 22.06.2024 10:52 Uhr Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf Fehmarn

Auf der B207 bei Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) sind am Freitagabend ein Wohnbobil und ein Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wurde das Wohnmobil aus dem Kreis Stormarn erst herumgeschleudert, dann kam es auf der Seite zum Liegen. Das Auto ist in die Leitplanke gekracht. Bei dem Unfall wurden fünf Menschen verletzt - eine Person davon schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die B207 war für die Bergungsarbeiten in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt.

