Stand: 08.04.2024 11:31 Uhr Frontalzusammenstoß bei Gudow: Zwei Personen schwer verletzt

Auf einer Landstraße bei Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr ein 24-jähriger Autofahrer am Sonnabend in einer Kurve zu weit auf den Straßenrand und kam ins Schleudern. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Unfallverursacher und die 51-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurden schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

