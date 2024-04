Stand: 19.04.2024 06:56 Uhr Fridays for Future: Teilnehmer-Zahlen gehen zurück

Die internationale Klimabewegung Fridays for Future hat für Freitag zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Die Anzahl der Teilnehmenden ist seit dem letzten Jahr deutlich zurückgegangen. In Lübeck zum Beispiel sind für den Protest um 12 Uhr 20 Personen angemeldet - im vergangenen September waren es dort noch 700.

Laut einer Fridays for Future Sprecherin aus Pinneberg ist der Klimaprotest wegen der Vielzahl an Demos gegen Rechts etwas in den Hintergrund geraten. Außerdem bündeln die Ortsgruppen in SH zurzeit ihre Kräfte für eine groß angelegte Demo am 31. Mai, wie die Sprecherin weiter mitteilte.

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2024 | 06:00 Uhr