Stand: 30.04.2024 15:51 Uhr Freibadsaison startet vielerorts zum 1. Mai

Am 1. Mai startet vielerorts die Freibadsaison, beispielsweise in Quickborn und Ellerau (beide Kreis Pinneberg). Nachdem es vergangenes Jahr noch in vielen Bädern Personalengpässe gab, ist die Situation aktuell entspannter, berichten mehrere Badbetreiber. Der Ellerauer Freibadleiter Jens Röding sagte vorab: "Wir haben zum Glück super Temperaturen. Hoffen wir mal, dass der Wetterbericht sich nicht irrt." Am Freitag öffnet das Freibad in Bargteheide (Kreis Stormarn), am Sonnabend die Bäder in Henstedt-Ulzburg und Wiemersdorf (beide Kreis Segeberg).

