Stand: 16.04.2024 12:07 Uhr Frau bei Unfall mit E-Scooter in Goosefeld schwer verletzt

In Goosefeld (Kreis Rendsburg Eckernförde) ist eine Frau am Montagabend auf ihrem E-Scooter mit einem Kleintransporter zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die 45-Jährige war laut Polizei in einem Kurvenbereich aus noch ungeklärter Ursache frontal mit dem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Sie kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der 38-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

