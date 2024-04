Stand: 17.04.2024 16:12 Uhr Frachter leitet nicht aufbereitetes Abwasser in die Nordsee

Ein unter der Flagge von Hongkong fahrender Frachter hat in Küstennähe ungenügend aufbereitetes Toiletten- und Duschabwasser in die Nordsee eingeleitet. Das konnte die Wasserschutzpolizei im Hafen von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bei einer Kontrolle von Umweltauflagen feststellen. So sei die Abwasseraufbereitungsanlage des Frachters vollkommen veschlammt. Insgesamt seien knapp 400 Liter des sogenannten Schwarzwassers eingeleitet worden, so die Polizei. Insbesondere in stark befahrenen Gebieten können solche Abwässer nicht nur ein Problem für die Natur, sondern auch für Menschen darstellen. Im Brunsbütteler Hafen sind im vergangenen Jahr fünf solcher Verstöße geahndet worden, in diesem Jahr gab es laut Polizei bislang drei Anzeigen.

