Stand: 07.05.2024 10:26 Uhr Förderbescheide für Ausbau von Wärmenetzen überreicht

In Hürup und Geltorf (Kreis Schleswig-Flensburg) überreicht Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Dienstag Förderbescheide über jeweils rund eine Million Euro für den Ausbau von Wärmenetzen. Rund um Hürup ist dafür die Genossenschaft Boben Op Nahwärme verantwortlich, die bisher zwei Holzhackschnitzelwerke nutzt und bald auf dem Gelände der ehemaligen Marine-Funkstation erneuerbare Energie gewinnen will. Aktuell laufe der Ausbau von drei Kilometern Leitungsnetz im Bereich Hürup-Nord, sagt Vorstand Christoph Baumann: "Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren die Anschlussnehmerzahl von knapp 40 auf jetzt 160 erhöht - das ist für so ein kleines Dorf schon eine ganze Menge."

