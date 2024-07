Stand: 25.07.2024 10:06 Uhr Föhr: Trecker fährt in Reetdach-Haus

In Nieblum auf Föhr (Kreis Nordfriesland) ist am Vormittag ein Trecker mit Anhänger in ein Reetdach-Haus gefahren. Laut Polizei ist er aus noch ungeklärter Ursache von der Jens-Jacob-Esche-Straße abgekommen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude ist zur Zeit nicht einsturzgefährdet. Die Feuerwehren aus Oldsum, Wyk und Nieblum sowie der Rettungsdienst sind vor Ort.

