Flugzeug auf Sylt beschmiert: Prozess gegen "Letzte Generation" Stand: 12.11.2024 05:00 Uhr Den Angeklagten drohen unter anderem für die Farbattacke auf einen Privatjet bis zu zwei Jahre Haft. Die Gruppe "Letzte Generation" plant eine Mahnwache in Itzehoe. Das Urteil soll am Freitag fallen.

von Jörn Zahlmann

Es dürfte die bislang kostspieligste Farbattacke der Protestgruppe "Letzte Generation" gewesen sein: Drei Frauen und drei Männer sitzen ab heute in Itzehoe wegen ihrer mutmaßlichen Straftaten auf der Nordseeinsel Sylt vor Gericht. Fünf von ihnen sollen auf das Sylter Flughafengelände eingedrungen sein. Dort haben sie laut Staatsanwaltschaft Flensburg einen Privatjet mit orangener Farbe besprüht und damit auch die Triebwerke beschädigt. Schadenshöhe: rund eine Million Euro. Die Angeklagten haben sich demnach auf den Tragflächen des Jets festgeklebt und Transparente mit den Aufdrucken "Euer Luxus - Unsere Dürre" und "Euer Luxus = Unsere Ernteausfälle" ausgerollt. Der Flugverkehr war zwischenzeitlich eingeschränkt.

Das Urteil gegen die "Klimakleber" wird am Freitag erwartet

Die Staatsanwaltschaft wirft allen Angeklagten außerdem vor, auf einem Sylter Golfplatz Löcher gegraben und einen Baum gepflanzt zu haben. Die Taten ereigneten sich Anfang Juni vergangenen Jahres. Die zwischen 22 und 61 Jahre alten Angeklagten müssen sich wegen der Störung öffentlicher Betriebe, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verantworten. Der Strafrahmen liegt laut Gericht bei einer Geld- oder einer Gefängnisstrafe von maximal zwei Jahren. Am Freitag soll das Urteil fallen. Obwohl das Verfahren beim Amtsgericht Niebüll (Kreis Nordfriesland) ansässig ist, finden die vier geplanten Verhandlungstage aus Platzgründen im China Logistic Center Itzehoe (Kreis Steinburg) statt. Es gibt Ausweis- und Taschenkontrollen.

"Letzte Generation" plant Mahnwache

Die Protestgruppe "Letzte Generation" plant nach eigenen Angaben eine Mahnwache vor dem Prozessbeginn am Dienstagmorgen. Eine weitere Aktion ist demnach für Sonnabend geplant. Anders als bei ähnlich gelagerten Prozessen von anderen Protestgruppen in Schleswig oder Flensburg wollen sich die Angeklagten nicht von Laienverteidigern, sondern von gelernten Rechtsanwälten vertreten lassen.

Getrennte Verfahren zu krimineller Vereinigung und Miramar-Aktion

Gegen eine 32-jährige Frau, die auch an der Farbattacke auf dem Sylter Flughafen beteiligt gewesen sein soll, hat die Staatsanwaltschaft Flensburg mittlerweile ein Ermittlungsverfahren abgeschlossen. Darin ging es um die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Für ein mögliches Hauptverfahren am Landgericht Flensburg gibt es noch keinen Termin. Weitere Sylt-Proteskationen wie etwa die Farbattacken auf das Hotel Miramar und auf zwei Geschäfte in Kampen werden ebenfalls in einem weiteren Verfahren behandelt.

