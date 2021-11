Fliegerbombe in Neumünster am Flugplatz gefunden

Stand: 01.11.2021 15:30 Uhr

Munitionsexperten haben am Flugplatz in Neumünster einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Fliegerbombe soll am Donnerstag ab 8 Uhr entschärft werden.