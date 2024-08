Stand: 12.08.2024 17:25 Uhr Flensburger Lern-Labor geht in neue Phase

Das Flensburger Lern-Labor "Ideenreich", auch bekannt als FabLab, geht in eine neue Phase. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat dazu Förderbescheide über 4,3 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre an die Europa-Universität, die Hochschule Flensburg und die Nordakademie Elmshorn (Kreis Pinneberg) überreicht. In dem Labor experimentieren regelmäßig Schulklassen und Studierende, darunter auch angehende Lehrkräfte, unter anderem mit programmierbaren Robotern und 3D-Druckern.

Im Rahmen des Digitalen Campus soll jetzt ein besonderer Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz gelegt werden. Torsten Steffen von der Hochschule gibt ein Beispiel: "Wir haben ein Bauteil, das repariert werden soll. Dann kann man dies einscannen. Dann fehlen aber Teile. Jetzt kann ich eine KI nutzen, um die fehlenden Bauteile generieren zu lassen. Wenn ein Zahnrad ausgebrochen ist, kann ich sagen: Du siehst doch das Muster auf dem Rest des Zahnrades. Generiere mir das weiter."

