Flensburg gewinnt nach Zensus mehr als 3.000 Einwohner dazu

Nach der neuen Schätzung leben in Flensburg 95.015 Menschen. Die Ergebnisse hat das Statistikamt Nord am Dienstagvormittag veröffentlicht. Insbesondere die Flensburger Stadtverwaltung hatte gehofft, dass die aus Stichproben hochgerechnete Einwohnerzahl die Werte vom Zensus 2011 nach oben korrigiert. Damals fehlten 6.549 Einwohner im Vergleich zum Melderegister. Dass dort einige Einträge zu viel sind, räumt auch die Stadtverwaltung ein. So würden Firmen ihre internationalen Leiharbeiter oft nur an-, aber nicht abmelden. Die Diskrepanz war 2011 aber so groß, dass die Stadt Flensburg gegen das Ergebnis klagte.

Der Kreis Schleswig-Flensburg verliert dagegen nach dem neuen Zensus gut 2.000 Einwohner im Vergleich zu der fortgeschrieben Zahl, bei der An- und Abmeldungen seit 2011 berücksichtigt wurden. Er liegt nun bei insgesamt 203.169 Bewohnern. Der Kreis Nordfriesland verzeichnet ein Minus von 700 Einwohnern und kommt nun auf 168.489 Personen mit Erstwohnsitz.

Vom Zensus hängen finanzielle Zuweisungen des Landes ab. Die Bevölkerungszahlen und andere Strukturdaten werden dabei für ganz Deutschland ermittelt.

