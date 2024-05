Stand: 14.05.2024 10:31 Uhr Flensburg: Weniger Schüler im kommenden Schuljahr

Für das kommende Schuljahr gehen die Schülerzahlen der weiterführenden Schulen in Flensburg zurück. Das hat die Stadt bekannt gegeben. Wünsche von Eltern und Schülern könnten problemlos berücksichtigt werden, so ein Stadtsprecher. Die Entwicklung sei nicht überraschend und entspreche den vorausberechneten Zahlen. Der höchste Rückgang zum Vorjahr zeigt sich bei den Gymnasien mit 8,6 Prozent. Nach Berechnungen der Stadt werden die Schülerzahlen in den kommenden Jahren allerdings deutlich steigen und die Kapazitäten der Flensburger Schulen voraussichtlich nicht ausreichen.

