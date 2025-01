Stand: 30.01.2025 16:31 Uhr Flensburg: Sperrung der Rathausstraße rechtswidrig

Die Rathausstraße in Flensburg darf nicht für den für den Autoverkehr gesperrt werden. Das hat das Verwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) entschieden. Streitpunkt ist die unübersichtliche Verkehrssituation am ZOB, mit der die Stadtverwaltung das Fahrverbot begründet. Es ist bereits die dritte Gerichtsentscheidung hierzu. Das Verwaltungsgericht hatte anfangs die Sperrung für rechtswidrig erklärt, zuletzt hob das Oberverwaltungsgericht (OVG) das Urteil 2022 in einem Eilverfahren aber auf. Auch diesmal könnte das OVG in der nächsten Instanz die Sperrung wieder für rechtskonform erklären.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg